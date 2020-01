Noruega contesta negando la pensión a una viuda que solo pidió la vida laboral

A Noruega no le parecen suficientes las veces que dijo no, no y no en vía judicial a otorgar pensión a los marineros españoles que trabajaron a bordo de sus barcos sin residir en el país. Leonor Ozón, una de las firmantes de la demanda que ha llevado al país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se dirigió a la Seguridad Social del país nórdico solicitando la vida laboral de su marido, así como los impuestos satisfechos y en lugar de facilitarle esos datos Noruega responde con una misiva en la que recalca que no tiene derecho a pensión.