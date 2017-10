Normas de circulación para bicicletas. Autocrítica  

La normativa actual de tráfico es muy clara. Las bicicletas son consideradas vehículos y por lo tanto, tenemos que conocer las normas para circular correctamente y no ocasionar ningún accidente. No conocer la norma no exime de su cumplimiento, así que en este vídeo os contamos los errores más habituales que comentemos los ciclistas para que no volvamos a repetirlos. Y os recordamos que el respeto es básico para la convivencia de todos los usuarios.