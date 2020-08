La norma real que no siguen el rey Felipe VI y la princesa Leonor

Y entre esas normas no escritas está la de que el Rey no puede viajar en el mismo coche que su heredero por un tema de seguridad. Nadie, en realidad, lo prohíbe, pero es aconsejable que el actual monarca y el primero en la línea de sucesión al trono no se desplacen juntos para preservar así la pervivencia de la monarquía en el caso de que hubiera un accidente.