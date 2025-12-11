Encontré esta receta hace tiempo y hoy que estoy desganada del todo me pareció oportuno hacerla...

Empezamos cociendo patatas, yo en este caso hice seis pequeñinas. Una vez frías las espachurras y mezclas con una cucharada colmada de maicena.

Olvidé sacar foto de la masa, tiene que quedar elástica, como plastilina playdoo. Y con las mismas haces bolinas.

Pones a hervir agua y echas los ñoquis raros estos. Cuando floten los sacas y escurres bien.

Y mientras secan te lías con la salsa

Cortas ajo y cebollino

Mezclas una cucharada de semillas de sésamo, una cucharadina de cayena, sal

Calientas aceite, tres cuatro cucharadas. Y cuando esté caliente lo añades más tres cucharadas de salsa de soja y una cucharadina de azúcar

Mezclas con las patatas y chim pum