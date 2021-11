Noelia Vera pide la indemnización como ex secretaria de Estado de Igualdad

Noelia Vera, ex secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, cobrará la prestación mensual por cese para ex altos cargos del Estado. Vera solicitó esta pensión indemnizatoria el pasado 13 de octubre a la Oficina de Conflictos de Intereses. Noelia Vera podría cobrar al mes más que los exministros que también han solicitado esta prestación, que suele ser de cerca de 5.000 euros para ellos. La ex secretaria de Estado cobrará el 80% de su sueldo. En 2020 Vera percibió un total de 101.955 euros.