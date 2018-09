La noche en que el punk fue caníbal

Posiblemente, sin la impactante imagen de la pareja «caníbal» no hubiera aparecido destacada la noticia de la actuación de The Clash en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres (ICA). El punk aún no era un fenómeno masivo y se propagaba en violentos shows que, como en este caso, sucedían en espacios de arte, en este caso el ICA, famoso porqué acogió uno de los eventos del punk antes del punk: la famosa exposición Prostitution del colectivo COUM .