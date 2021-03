Mi noche con franceses por Madrid: “Venimos a beber sin billete de vuelta, aquí hay muchas libertades”

La capital se ha convertido en el patio de recreo del país vecino, y comprobarlo no es difícil. Este es el relato de lo que hacen los franceses cada noche que pasan en Madrid. Y ya se lo adelantamos, querido lector: no es visitar museos. "Estamos en los bares y restaurantes, o sea que muy bien”. En París, esto no lo podrían hacer, ni de lejos. Ayer de hecho, se pasaron del toque de queda y un policía les llamó la atención, pero nada más. Ni multa ni bronca. “Nos dijo que fuéramos a casa”.