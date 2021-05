La noche de los bulos largos

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

He llamado a este artículo de esta forma tan de otros lares porque hoy ha sido una noche donde se ha podido ver a pleno rendimiento y delante de todo el mundo el funcionamiento de la red de bulos y desinformación que los seres de siempre han montado con motivo de lo que está ocurriendo en Ceuta, donde migrantes (sí, digo migrantes simplemente por lo que les jode a los personajes de siempre) están intentando entrar en la ciudad por la frontera marítima, pero lo más lamentable es que esa red ha intentado penetrar en esta comunidad, demostrando que su putrefacción llega a cualquier lugar de la red a poco que se les deje hacer.

Todo ha comenzado con el siguiente mensaje de un usuario "sospechoso" de ser parte de esa ralea, en dicho mensaje, enviaba claramente un bulo de una cuenta que se hacía pasar por el twitter oficial de El Mundo, que no es el paradigma de la información, pero al menos es una cuenta oficial.

www.meneame.net/c/32962208

Y el tweet en cuestión era el siguiente, a estas horas ya ha cambiado su avatar, pero muchos habrán podido comprobar que antes tenía el de El Mundo

Luego, el mismo personajillo después de interpelarlo por dicho bulo, aún tiene la poca vergüenza de ponerme otro bulo, prácticamente un insulto a la inteligencia de cualquier persona normal.

www.meneame.net/c/32962227

Y es en este momento cuando me da por meterme en el twitter del primer personaje, y, oh, sorpresa, resulta ser un ser que retwittea otras cuentas similares, contando bulos parecidos y haciéndose pasar por diarios como Voz Populi, que tampoco es que se diferencie mucho, y, además, a la basura neonazi de Bastión Frontal.

twitter.com/AureliusLittle

Es más, es tan obsceno su comportamiento y falta de escrúpulos que no dudan en reconocer que están creando bulos para enfadar a la gente y capitalizar ese enfado, es más, llegan incluso a usar atentados como el de Niza para sus objetivos. (Actualmente el tal Fer tiene restringido quién puede acceder a su cuenta, es lo que tiene ser un cobarde)

twitter.com/pablotacti/status/1394436413660205056

Y, ah, no podían faltar en su TL los comentarios de Cabeza Bombilla y Cabeza Pedrazo.

Como podréis observar, dicha cuenta no ha parado de difundir bulos y noticias claramente falsas sin ninguna consecuencia en esta red social, y eso que solo me ha dado por tirar del hilo en dos cuentas. Pero es que si seguís los hilos veréis decenas de cuentas que tienen el mismo comportamiento, el mismo modus operandi e incluso se jactan de que están difundiendo bulos, ¡Pero diciéndolo literalmente delante de todo el mundo!

twitter.com/pablotacti/status/1394425258078359552

Y diréis "bueno, es que es un grupito de chavales que están trolleando", sí pero no, este grupito ahora estará colgando dichas capturas y tweets en grupos de Telegram, Facebook y WhatsApp con nombres tan rimbombantes como "Españoles por la libertad" o "Patriotas libres" que cuentan con, literalmente, decenas de miles de usuarios como ellos que están deseando comer esta mierda a paladas para calmar su disonancia cognitiva.

En resumen, queda más que demostrado el peligro que conlleva esta gente a la sociedad, ya que están infectando de mierda todo el campo político y haciendo el clima social irrespirable en España. Me atrevería a decir que son más peligrosos y refinados que el trumpismo, porque aunque fue él quien empezó dicho fenómeno, esta escoria lo ha refinado y no tiene problemas en aceptar públicamente que mienten y que lo hacen con dichos propósitos, porque, además, tienen una cosa capital con la que no contó el trumpismo desde prácticamente el principio, el apoyo y blanqueo de medios de comunicación masivos que buscan dicho blanqueamiento para poder darle alas y opciones de gobierno al Partido Popular gracias a su apoyo. Que sí, que Trump tenía a su favor a Fox news, OANN y Newsmax, aparte de tener una difusión masiva en FB y Twitter, pero ni de casualidad contó con el apoyo de la mitad de los medios de comunicación tradicionales con los que cuenta en España estos seres.

Y todos sabemos como acabó el trumpismo en EE.UU pese a contar con un nivel de blanqueamiento mucho menor.