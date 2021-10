El noble arte de conseguir infinidad de juegos gratis que no vamos a jugar en nuestra vida

Todo esto viene porque el otro día, mientras echaba el rato haciendo cola en 'New World' (la cosa, por suerte, parece haberse calmado) me puse a mirar los juegos que tenía en Epic Games Store y Steam para ver si tenía alguna cosa a la que jugar. Y me puse a bajar y a bajar y pensé "pero si la mitad de estos juegos no solo no los he jugado nunca, sino que no son de mi rollo". Pensaba que serían menos, no os voy a engañar. Solo en Epic Games Store tengo 232 juegos. 232 juegos, ojo. Que yo recuerde, solo he hecho dos compra en...