No vivimos más y mejor gracias al capitalismo, sino a las políticas progresistas

(...) Escribe Steve Pinker en 'Enlightenment Now' que es "obvio" que "el PIB per cápita se correlaciona con la longevidad, la salud y la nutrición".Según esta narrativa predominante, el capitalismo fue una fuerza progresista que puso fin a la servidumbre y desencadenó un considerable aumento del nivel de vida. En realidad, esto no es más que un cuento de hadas que no se sostiene con datos objetivos.