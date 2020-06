No uso cubrebocas, estoy blindada con nanomoléculas de cítricos: Olga Sánchez (secretaria de gobierno de México)

Al ser cuestionada sobre si utiliza cubrebocas para protegerse ante el virus, la funcionaria dijo: "Yo no, no, no. Yo estoy blindada con mis gotas. Son nanomoléculas de cítricos"."Las vi en varias entrevistas a una chica inteligentísima, ingeniera bioquímica, que sacó esta maravilla de productos que van directamente a destruir los virus, yo le pedí y para mis colaboradores. Se las di al gobernador de Querétaro, al de Hidalgo y al de Tabasco".