Una buena noticia:no todo es barro.Nuestros partidos demostraron que saben pactar.¿Podrá ser sostenible? Creo que formulamos la pregunta equivocada y es que depende.No hay de designios fatales,no hay inercias que la política no pueda corregir.La sostenibilidad depende de lo que hagamos,de nuestra política fiscal,de nuestra capacidad de modernizar y racionalizar la arquitectura estatal y no la Administración Pública,de nuestra voluntad de ayudar a la inmigración,porque sin ella no lograremos los millones de empleos que vamos a necesitar.