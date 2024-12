No tener hijos: una decisión privada con consecuencias sociales

Sudamérica, dos terceras partes de la población residen en regiones donde la fecundidad no llega a la tasa de reemplazo y cada vez hay más países que registran una natalidad a la baja. La natalidad está relacionada con la dinámica económica de los países y ahí radica precisamente la preocupación de algunos gobiernos. “Tiene que ver con los riesgos de que no haya reemplazos. Eso significa que la tasa bruta de reproducción sea menor a uno o que por cada mujer en edad fértil que sale no entre otra".