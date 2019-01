No, que me enamoro

Hablo poco de mi perra Anais Niin. Es la compañera ideal para un escritor. Cuando me siento a escribir deja de darme el coñazo para que la atienda y juegue con ella: se acuesta cerca y dice: —“Misión cumplida. Por fin he conseguido que siente su culo y se ponga a escribir”. Hoy me apetecía ir al Mercadona a comprarle chucherías a Anais y comprar alguna cosa. Pero este mes estoy muy justo de dinero y hasta que me entre dinero en la cuenta no debo gastar para así poder hacer frente al alquiler, las facturas de la luz y de la calefacción.