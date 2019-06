No puedo ver ni mi propia puntuación: un paso más en la opacidad de los concursos universitarios

Suelo presentarme a todas las plazas de profesor ayudante doctor en Derecho Constitucional que sacan en las universidades españolas, y tras concurrir a unas 10 he podido comprobar empíricamente que en la práctica totalidad de los casos se las lleva el candidato de la casa por muchos y muy buenos que sean los candidatos externos. En su día escribí este artículo haciendo una pequeña estadística al respecto www.meneame.net/story/estudio-empirico-sobre-endogamia-universidad-esp

Pese a ello, sigo participando en todas las convocatorias que sacan con la esperanza de que por cualquier motivo el candidato de la casa no pueda ocupar la plaza y, quedando yo el segundo (en las últimas tres convocatorias he tenido "suerte" y he quedado en esa posición) pueda obtenerla. Obviamente, mi esperanza de vencer al candidato de la casa es nula, y lo es independientemente de lo escaso que pueda ser su curriculum.

Pues bien, participé en una convocatoria de la Universidad Carlos III de Madrid y, el viernes, publicaron los resultados...parciales portal.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/universidad/empleo_universida

Como podéis ver, sólo sacan la nota de los que han ganado cada plaza y ocultan la de los no seleccionados. Esto es un hito en la opacidad, pues en las otras 10 convocatorias en las que he participado se publicaban las calificaciones de todo el mundo y, además, se escaneaban las actas para que pudiésemos saber los puntos que cada cual ha obtenido por cada parte del baremo.

Sorprendido, me pongo en contacto con Recursos Humanos y pido acceso a mi nota y a las actas del tribunal. Envié el mail el viernes pasado, y acaban de responderme de esta forma:

Buenos días,

Las puntuaciones deben solicitarse por escrito, tal y como se indica en la resolución:

Las reclamaciones, dirigidas al Vicerrector de Profesorado de la Universidad, se presentarán:

- Sede Electrónica: www.uc3m.gob.es/

- Campus de Getafe (Calle Madrid, 126, Getafe, 28903 Madrid)

- Campus de Leganés (Avda. Universidad, 30, Leganés, 28911 Madrid)

- Campus de Colmenarejo (Avda. Universidad Carlos III, Nº 22, 28270 Colmenarejo)

Un saludo

Mi réplica ha sido la siguiente:

Buenos días. En realidad no estoy presentando una reclamación, sino solicitando acceso al expediente administrativo en mi calidad de interesado para, si veo alguna irregularidad, presentar entonces una reclamación. Esto no me ha sucedido en ninguna otra convocatoria porque todas las universidades de España publican las puntuaciones de todos los candidatos e incluso las actas donde se desglosan. En cualquier caso, reclamare acceso al expediente también a través del vicerrector. Un saludo.

O dicho en palabras llanas ¿Cómo diablos pretendes que recurra mi puntuación SI NO ME LA ENSEÑAS ANTES? ¿Y cómo pretendes que cuestione la puntuación del resto de candidatos si ni siquiera sé cuánto les has dado por cada apartado?

Así que presentaré una reclamación al vicerrector pidiendo que suspenda el plazo para recurrir las puntuaciones hasta que pueda tener acceso al expediente y conocerlas (empezando por la mía). Posiblemente si hubiesen publicado las actas y supiese los puntos que me han dado, no hiciera nada, pero ya es una cuestión de dignidad. Estoy acostumbrado al nivel de oscurantismo y arbitrariedad estandar de la universidad española, pero lo de esta convocatoria directamente clama al cielo porque no guarda ni las formas más elementales, y la única forma de que se corrija es denunciándolo.