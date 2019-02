Un estudio empírico sobre la endogamia en la universidad española

Mucho se habla sobre los enchufes en los departamentos universitarios. Se dice que cuando una plaza sale a concurso, está dada de antemano al candidato de la casa, y que resulta imposible para un forastero acceder a ella, por elevados que sean sus méritos. Pero ¿es cierto? Vamos a comprobarlo usando la estadística. Tomemos como referencia la última convocatoria a profesores ayudantes doctores de la Universidad de Sevilla docentes.us.es/index.php?page=comun/evento_leer&id=4297 y la última convocatoria del mismo tipo de la Universidad de Salamanca www.usal.es/convocatoria-2018dldmd31

Comencemos con Salamanca. En el momento de escribir este artículo, han salido 4 de las plazas sacadas a concurso. Veamos quiénes las han obtenido:

-Historia Medieval: Hay 6 candidatos. La obtiene María Gajete, que recibe 2 puntos sobre 2 en el apartado "promoción profesional" (es decir, que ya estaba dentro del Departamento en el momento de sacarse la convocatoria) www.usal.es/files/propuesta_db2604.pdf

-Derecho Constitucional. Hay 2 candidatos. La obtiene Leo Brust, que era profesor asociado del Departamento, en detrimento del candidato forastero www.usal.es/files/propuesta_db6125.pdf

-Sociología. Hay ONCE candidatos. La obtiene Raquel Guzmán, que nuevamente recibe 2 puntos sobre 2 en "promoción profesional" www.usal.es/files/propuesta_db7034.pdf

-Enfermería. Hay 2 candidatos, si bien los 2 son de la casa, pues no se presenta nadie de fuera www.usal.es/files/propuesta_db7903.pdf

Por tanto, vemos que en Salamanca el 100% de las plazas ofertadas hasta ahora se las queda el candidato de la casa.

Vamos ahora a Sevilla docentes.us.es/index.php?page=comun/evento_leer&id=4297 (aquí sólo puedo poner el link general, y tendréis que ir pinchando en los links de cada plaza)

-Derecho Constitucional. Nos presentamos 6 candidatos. Gana por goleada Laura Gómez, profesora asociada del Departamento www.us.es/acerca/directorio/ppdi/personal_10105 (yo quedé en segunda posición, pero a 45 puntos de ella, siendo llamativo que el resto de candidatos por debajo de mí no tenían tanta diferencia de puntos entre sí)

-Filología inglesa. Se presentan 6 candidatos. Gana ampliamente Jose Gabriel de Amores, vinculado al Departamento dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=228350

-Microbiología. Se presentan CATORCE candidatos. Gana Lourdes Moreno, profesora del Departamento y muy vinculada al mismo investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=11462

-Antropología. Se presentan 9 candidatos. Gana Eva Sanz Jara que, MILAGROSAMENTE, parece que no estaba vinculada al Departamento en ese momento docplayer.es/6184980-Curriculum-vitae-eva-sanz-jara.html

-Dibujo. Se presentan 8 candidatos y arrasa Fernando Saéz, profesor del Departamento www.us.es/acerca/directorio/ppdi/personal_9736

-Ingeniería. Gana Emilio Mascort, profundamente vinculado al Departamento investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=17621

-Fisiología. Se presentan VEINTITRES personas para dos plazas. Ganan María Reposo Ramírez, profesora del Departamento www.researchgate.net/profile/Reposo_Ramirez-Lorca y Alejandro Moreno Domínguez también vinculado al Departamento www.researchgate.net/profile/Alejandro_Moreno-Dominguez

-Ingeniería eléctrica. Se presentan 6 candidatos para dos plazas. Arrasan Juan Manuel Roldán (íntimamente vinculado al Departamento investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=17952 ) y Carlos Roncero (MILAGROSAMENTE, este segundo candidato parece que pertenecía a otra universidad www.researchgate.net/profile/Carlos_Roncero-Clemente ).

-Ingeniería Química. Se presentan DIEZ candidatos. Gana Fernando Vega, profundamente integrado en el Departamento investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=14670

-Métodos de Investigación. Se presentan VEINTIUN candidatos para 3 plazas. Las obtienen Inmaculada Martínez (del Departamento investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=16776) , Luisa Vega (profesora del Departamento www.us.es/acerca/directorio/ppdi/personal_8735 ) y Sara Conde (MILAGROSAMENTE parece que esta chica es de la Universidad de Huelva).

Por tanto, en el caso de Sevilla vemos que de 14 plazas, 11 se dan a candidatos de la casa y sólo 3 a forasteros (sin perjuicio de que dichos forasteros pudiesen tener algún tipo de vinculación con la universidad, si bien por internet no la he detectado). El 78.57% de las plazas quedan en familia, y sólo el 21.43% se otorgan a gente de fuera.

Como veréis, las listas de adjudicación de plazas no acaban donde yo lo he dejado, sino que siguen más abajo. Según he calculado, si tenemos en cuenta el resto de plazas el porcentaje de ellas que se otorgan a gente del Departamento sube al 86.37%, pero no voy a copiaros los resultados uno por uno para no volver el artículo infinito y disuadir con ello de abrirlo a sus potenciales lectores.

¿Existe la endogamia en la universidad? Las matemáticas hablan por sí solas. Yo seguiré concursando a las plazas de mi especialidad que sigan saliendo, esperando que, mientras se tramitan, el candidato de la casa reciba una oferta mejor en otra parte y renuncie, ya que ésa es (prácticamente) la única posibilidad real que tiene un forastero de entrar en un Departamento ajeno.