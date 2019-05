No puedes hablar de esto porque no eres de mi tribu

Cualquiera de vosotros habrá recibido una respuesta como esta en las discusiones de internet o del mundo real. Si eres un hombre, te habrán dicho que esa opinión tuya sobre feminismo no vale un pimiento. Si eres una mujer heterosexual, te habrán ordenado que te metas en el ¿bolso? tus ideas sobre la transexualidad. Si eres viejo, te habrán mandado a que te comas tus impresiones sobre los problemas de la juventud. Y si eres natural de Valladolid, te habrán dicho que no entiendes nada de Cataluña porque tú no has nacido aquí.