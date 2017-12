¿Por qué no se puede clonar un dinosaurio? (ni, de momento, ningún otro animal extinto)

Os estaréis preguntado por qué he escrito este artículo, si la respuesta es obvia: los dinosaurios no se pueden clonar porque sus tejidos originales fueron sustituidos por minerales durante el proceso de fosilización, así que sus huesos convertidos en piedra no contienen ni rastro de ADN. Es probable que a algunos os haya venido a la cabeza otro método más peliculero que, a primera vista, puede parecer una manera plausible de revivir a los dinosaurios. Se podrían clonar a partir de la sangre que contienen los mosquitos atrapados en ámbar...