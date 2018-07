No es proteccionismo contra libre cambio: es guerra comercial

No es verdad que Trump esté combatiendo el libre comercio por la sencilla razón de que el libre comercio no ha existido nunca en nuestro planeta como régimen comercial mínimamente extendido. Lo reconocía hace unos meses alguien tan poco sospechoso como Pascal Lamy, ex director general de la Organización Mundial del Comercio: "El libre comercio no existe. Estas discusiones sobre el libre comercio son en gran medida fantasía. Lo que existe es un movimiento de apertura comercial, que ha experimentado cambios a lo largo de la historia".