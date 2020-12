No pagar el finiquito podría ser delito

(...) Manolo da un paso más para aprovechar que Toñi se va y ordena a su "asesoría Pepe" que le hagan un finiquito a la baja, es decir pagándole mucho menos de lo que le correspondiera legalmente. Hay dos maneras básicas para intentarlo: descontar lo que no puede descontarse y no pagar lo que debe pagarse. Por ejemplo descuentos por falta de preaviso, por incumplimientos de pactos de no competencia o formación, por exceso de vacaciones, por deber horas a la empresa...