No os desinstaléis Facebook, convertidlo en un buen montón de basura

Si bien hay muchos motivos por los que no abandonar nunca Facebook (como poder espiar a la gente de la que te estás empezando a enamorar; saber quién irá a un evento para decidir si ese evento valdrá la pena o no o recibir más de diez felicitaciones el día de tu cumpleaños, cosa que sin Facebook nunca te pasaba) lo que sí que podemos hacer para sentirnos menos mal con nuestra relación con esta plataforma es empezar a llenarla de mierda, convertirla en todo lo que no debería ser o lo que sus creadores nunca hubieran querido que fuera.