No es nostalgia, los juegos retro ya no se ven tan bien como antes y la culpa es de las pantallas HD

Es difícil volver a los juegos que marcaron nuestra infancia porque visualmente ya no son lo mismo. Literalmente. No hablamos de añoranza o estética desfasada, sino de un cambio real debido a las nuevas tecnologías en las pantallas y monitores que utilizamos para jugar. Pese a que hoy en día tenemos disponibles monitores LED con resoluciones y tasas de refresco muy elevadas, en la práctica, a la hora de jugar a títulos retro, la experiencia no logra equipararse a la de nuestros recuerdos.