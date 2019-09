No nos toméis por dados en manos de un tahúr o saldréis escaldados

Tras el comunicado del PSOE donde se niega a volver a reunirse con Podemos hasta que no renuncie a un gobierno de coalición, queda absolutamente claro que vamos a elecciones. El motivo es simple: Sánchez se niega a compartir poder con Podemos (pese a lo que hizo con Rivera hace unos años, ofreciéndole una vicepresidencia y ministerios en proporción a sus resultados). Éste es el único motivo. A diferencia de lo que sucede en la gran mayoría de países europeos (ver gobiernos de coalición en euroefe.euractiv.es/5533_dosieres/6105634_gobiernos-en-coalicion-o-en- ) aquí se nos pretende imponer la vieja lógica bipartidista por narices, y ello a pesar de que los números del PPSOE no son los de antaño y por ende no pueden gobernar en solitario dando regalos a los partidos nacionalistas para que les apoyen desde fuera.

¿Querer acaparar todo el poder con 123 escaños es una razón que justifique volver a elecciones? Yo lo asimilo a las excusas de un tahúr que se inventa lo que haga falta para repetir la tirada de dados las veces que sean precisas hasta que salga el 6 doble. Y los dados somos nosotros, los que mantenemos el sistema con nuestro trabajo. Una posición ciertamente humillante y profundamente injusta. El mensaje de "vais a votar las veces que hagan falta hasta que salga lo que yo quiera" es un ataque contra la dignidad de la ciudadanía, una ofensa que puede salir muy cara a Sánchez y dar el gobierno a la derecha.

La lógica democrática es simple: yo voto y tú, mi representante, obedeces mi mandato conforme al resultado electoral obtenido, adaptándote a la proporción de representatividad que te he dado. Pero si no me obedeces y convocas elecciones sine die hasta que salga lo que tú quieres, me estás ofendiendo. Estás despilfarrando mis impuestos en unas elecciones innecesarias. Estás despreciando mi futuro y jugándote mis intereses (que no son tuyos) con las derechas. Estás diciendo que representarme desde el gobierno compartiendo poder con los representantes de otra parte del electorado no es algo suficientemente bueno para ti, y que o lo acaparas todo o seguimos con la ruleta rusa indefinidamente.

Te estás jugando mis libertades, los derechos sociales de todos los españoles, los servicios públicos, la redistribución de la riqueza en un país donde la brecha entre ricos y pobres es la más alta de la Europa de los 15. Te estás jugando que los defensores de la santa tradición y los neoliberales salvajes tomen el control del país, bajando aún más los impuestos a los más ricos, recortando libertades básicas, metiendo a los curas en las aulas y destrozando las ya muy precarias escuelas y hospitales. Todo por tu afán de poder, porque quieres todos los ministerios para ti como en los viejos tiempos de Felipe González, aunque tus escaños son muy inferiores a los que él tenía.

Y yo soy un votante de izquierdas. Nosotros no somos como las masas que votan lo que les dice el cura o el locutor de la caverna mediática, sin pensar ni reflexionar en la conducta del tío al que les mandan votar. Nosotros tenemos espíritu crítico, el voto útil nos resulta extraño y cuando vemos falta de ética en nuestros representantes o percibimos que se están riendo de nosotros, tendemos a votar a otros o abstenernos. Porque la idea del mal menor nos convence poco, y necesitamos creer mínimamente en la honestidad de quien nos va a representar. Y las entrevistas de Carmen Calvo, que tanta vergüenza ajena dan, nos están haciendo sentir mucho asco. Nos están haciendo percibir que no nos respetáis, que nos consideráis menores de edad intelectualmente hablando y que no tenéis problema en jugaros nuestro futuro para acaparar poder porque, en el fondo, si gana el trifachito vosotros seguiréis viviendo en nuestros chalets y cobrando jugosos sueldos públicos, y no sufriréis las consecuencias que padeceremos las clases media y baja.

Yo voté al PSOE en las últimas generales, mitad porque Podemos me había defraudado profundamente, mitad por el voto útil frente a Vox. Si nos obligáis a volver a votar, os garantizo que no tendréis mi apoyo, que según me pille irá a Podemos o al voto blanco. Y por lo que percibo no seré el único. Por el contrario, la derecha votará en masa y a toque de corneta. En cada iglesia kika, en cada emisora controlada por Jiménez Losantos y demas predicadores del oscurantismo, se llamará a aprovechar la oportunidad para recuperar España. Y la aprovecharán. Y me temo que ganarán por culpa de vuestra sed de poder. Aún estáis a tiempo de evitarlo, aunque me temo que no lo vais a hacer. Sobre vuestra conciencia (si es que tenéis) caerán los desmanes del próximo gobierno trifachito.