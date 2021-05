No nos callemos

Que esa mujer haya tenido que cerrar su cuenta de Twitter ante una ristra de insultos machistas y xenófobos, que sea su padre el que da la cara ante los medios porque ella no quiere significarse… bueno, no creo que debamos archivarlo en el capítulo de las anécdotas. No, porque ese acoso, ese señalamiento forma parte de una ofensiva cada vez más virulenta por parte de la ultraderecha. Y no sólo en materia de inmigración. Pero cuando dirigentes de ese partido, o quien sea, esparcen tan a la brava un discurso de odio no podemos quedarnos callados