No, Masterchef, el cáncer no se cura comiendo comida natural: es hora de que RTVE se tome en serio la ciencia y la salud

"Tu discurso y lo que pretendes me parece muy interesante" decía ayer Jordi Cruz en la puesta de largo de la sexta edición de Masterchef. Se lo decía a Miriam, una "actriz y asesora de nutrición natural y holística" que aspiraba convertirse en una de las participantes del concurso gastronómico de RTVE. No lo consiguió. Para alivio de muchos, me atrevería a decir. Y es que el "discurso" al que se refería el chef Cruz era: "A raíz de mi enfermedad empecé a mirar qué alimentos me venían mejor para combatirlo [el cáncer] y prevenirlo". Prevenirlo..