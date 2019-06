No lo entiendo

Me pregunto si de verdad Rivera aspira a gobernar algún día este país, en solitario o en coalición. En ese caso, ¿imagina a sus ministros reuniéndose con un futuro Macron, una futura Merkel, después de haber pactado con la ultraderecha en media España y de que Valls haya recorrido Europa contándolo a troche y moche? Si Ciudadanos no ha adelantado al PP ahora, no va a adelantarlo nunca.