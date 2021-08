Acaba de salir el jefe de la investigación del asesinato de Samuel, le preguntan si hay tintes homófobos y dice que "no consta". Pero (redoble de tambor) dice que los asesinos no eran normales PORQUE JUGABAN VIDEOJUEGOS.

Una de los contertulios ha llegado a comentar que "estos jóvenes tratan de recrear en la vida real lo que han visto en los videojuegos" y de pasada hasta ha mencionado el rol.

El señor que aparece con los ojos cerrados y cara de "oh shit, here we go again" intentaba rebatirla