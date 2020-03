No hay pruebas de que Alemania esté contando sólo las muertes directas por coronavirus

Por redes sociales, ha empezado a circular un rumor que afirma que en Alemania sólo se cuentan las muertes directas por coronavirus, no a aquellos pacientes que tienen patologías previas. "No hay casi muertos por coronavirus porque si entras con VIH y coronavirus, habrás muerto por VIH", se puede leer en uno de estos comentarios. Pero no hay pruebas de que esto sea cierto, os lo explicamos.