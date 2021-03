No hay pobres en el Reino de España

Ya han pasado 8 meses y la ley de ingreso mínimo vital no funciona y es probable que no llegue a sus objetivos que ya eran escasos en ambición. Ha llegado el momento de hacer un cambio radical en el enfoque y pasar a una estrategia de vacunación: a quien la pida que se la den, una renta básica universal. Esto no quiere decir que sea dinero gratis para quien no lo necesita. Todos deberán declarar los ingresos que tengan, públicos y privados, en la declaración de renta de 2022 y devolver dinero si los ingresos superan el umbral de la renta básica