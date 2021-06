No hay empate técnico. En Perú hay un fraude en marcha

No hay empate técnico. La hija del ex dictador ha sido rechazada y sigue siendo repudiada en todo el país. No cabe la afirmación de que existe entre la candidata de símbolo K y candidato de símbolo lápiz, “empate técnico o estadístico”. Pedro Castillo está lejos de Keiko Fujimori, esta última está atrás. Esta realidad no está reflejando las encuestadoras y los medios de comunicación que son grandes empresas privadas que hace 30 años viven de la publicidad del Estado burgués neoliberal.