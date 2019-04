Se dice que en las democracias modernas se vota cada cuatro años. No es verdad. Votamos sesenta, ochenta veces al día. Votamos con el carrito en el supermercado. Votamos con el mando a distancia una vez cada veinte minutos. Y, últimamente, votamos sobre todo con el ratón. Se teme que las fake news interfieran en el proceso electoral, ignorando que las fake news ya son de por sí un proceso electoral. No las votes. No hagas click.