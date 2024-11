'No habrá retorno': El ejército israelí dice que no permitirá que los residentes regresen al norte de Gaza [EN]

El ejército israelí ha declarado que no permitirá que los residentes evacuados del norte de la Franja de Gaza regresen a sus hogares. Según un informe de The Guardian, el general de brigada Itzik Cohen declaró a los periodistas esta semana que «nadie va a regresar a la zona norte. No hay retorno al norte, y no lo habrá», y añadió que unos 55.000 residentes de Jabalya habían huido hacia el sur. Altos cargos de las IDF habían hecho declaraciones similares con anterioridad. Según el informe, Cohen, comandante de la 162 División, explicó que esta d