"No es forma de morir" (Ain't the way to die)

Meneo relacionado: www.meneame.net/story/asociacion-denuncia-niegan-sedacion-paliativa-pa ZdoggMD, artista, humorista, rapero y doctor de cuidados intensivos en Canadá, nos habla del drama al que se enfrenta cuando los familiares o la legislación no le permiten dejar a un paciente marchar, tanto desde el punto de vista del médico como del paciente. Si no hablas inglés, traducción de la letra en el segundo comentario. Como enfermero en cuidados intensivos que soy: He visto esta mi**** más veces de las que me gustaría.