«No existe justificación para que los psiquedélicos sean ilegales. Cada vez es más evidente que el rey está desnudo»

«Yo creo que si nos referimos a justificaciones racionales, legales, científicas o éticas, evidentemente la respuesta es no. No las hay. Se ha acumulado tanta evidencia que ya el rey está más desnudo que nunca. Pero como hay todo un enorme aparato de justicia, de mercados varios y de ‘big pharma’, en definitiva de interés económicos que estaban sustentados en la prohibición, el cambio no puede ser de la noche a la mañana. Los psiquedélicos se legalizarán, ya se está haciendo, más temprano que tarde. La pregunta no es ya si se hará sino cuándo».