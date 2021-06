"No estoy aquí para caeros bien": la reflexión de Berto sobre los regalos al profesorado a final de curso  

Berto Romero está en contra de hacerle un regalo al profesorado al finalizar el curso. Así lo ha dado a conocer en su consultorio de Late Motiv, en el que ha reconocido que, al igual que ellos, hay muchas personas que también lo merecen y nunca se les hace ninguna sorpresa: "No estoy en contra porque no se lo merezcan los profes, sino porque se lo merece mucha más gente también y entramos en una dinámica que no se puede parar".