No, esta foto de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, comprando en Mercadona sin mascarilla no es actual

Se está moviendo por redes sociales una fotografía de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, comprando sin mascarilla en un supermercado Mercadona como si fuera actual. Es un bulo. La foto fue publicada el 18 de abril por OK Diario, antes de que el uso de la mascarilla fuera obligatorio en espacios públicos, que fue a partir del 21 de mayo. En uno de los tuits con los que se comparte la foto, el usuario menciona a Mercadona y dice: "tenéis la obligación de no permitir el paso a (...) personas SIN mascarilla, espero que no se…