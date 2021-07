No. Las enfermeras no huyen de las residencias

Lo único que saco en claro es que quieren enfermeras más baratas o que las paguen otros. (si alguien me va a hablar de cotizaciones, sanidad universal… también me lo sé pero lo dejo para otro debate) Ante la falta evidente de más enfermeras en las residencias las patronales lo tienen claro: precarizar y que se cubra como se pueda. Respecto a los salarios, oímos una y otra vez la palabra “convenio” y a ello se agarran muchos empresarios para no pagar más. Pero el convenio es de mínimos y por ello pueden ofrecer mejoras dentro de la empresa