'Uberizarlo' todo nos dificulta observar la diversidad de realidades que se pueden dar entorno a los impactos de la plataformas digitales en el mercado de trabajo. ¿Por qué no deberíamos hablar de uberizar? Bajo mi punto de vista uberizar no es el mejor término que podemos usar para describir lo que está pasando. Uber es una empresa que opera (principalmente) en un sector concreto, con unas prácticas empresariales concretas, con unos retos legales concretos, con un modelo de negocio concreto, con un tipo de inversores concretos, etc... ¿Cuánt