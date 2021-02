Por qué no condeno los disturbios

Por eso, al igual que Unidas Podemos, yo tampoco condeno los disturbios de las manifestaciones que piden la libertad de Hasèl. Por eso y porque estoy harto que me exijan lo que tengo que condenar, lo que es reprochable y lo que es permisible. Herir con armas de fuego a vecinos de Linares es asumible, quemar un contenedor no. Sacarle un ojo con una pelota de goma a una chica en Barcelona es asumible, pero darle patadas a una papelera debe ser condenable. No voy a condenar lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y como ellos quieran.