«No comment»

No le importa a nadie. No cuenta para nada. Lo de la corrupción no merma la confianza de los fieles, sean medios de comunicación o simplemente ciudadanos de a pie. La corrupción sistémica del PP, es decir de la derecha española, no interfiere en el discurso, diseñado con anterioridad, de que, mediada la legislatura hay que asegurar – que sea cierto o incierto es otro asunto– el triunfo del partido de la oposición. Sí ahora se convocarán elecciones, se viene a decir, el PP gobernaría en el país de nuevo.