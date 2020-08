No es cierto que este recibo de la Renta Mínima de Inserción sea "para los MENA en Madrid"

No es un recibo de una paga a un "mena". La foto del recibo bancario que supuestamente corresponde a la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid para los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados). Es un bulo. La imagen del recibo bancario de Bankia no es actual y un menor de edad, sea de donde sea, no puede optar a la Renta Mínima de Inserción en Madrid, una ayuda económica directa que se otorga como regla general a partir de los 25 años y excepcionalmente a partir de los 18 años.