No me cabe en la cabeza lo de este país: España, pais europeo que rebrota con más fuerza

Hilo del periodista de El Pais especializado en salud Pablo Linde: "No me entra en la cabeza que España sea otra vez el país (entre los que la controlaron) donde la epidemia sube con más fuerza", "No me cabe en la cabeza cómo no hemos contratado a un ejército de rastreadores para encontrar los vínculos de cada caso, aislarlos e impedir que el virus se propague, cuando absolutamente todos los expertos llevaban insistiendo en eso desde marzo". Etc. hilo a seguir