No, el aire acondicionado de tu oficina no es machista

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Me resulta raro tener que decir esto, pero el aire acondicionado no es machista y los estándares en los que se basa tampoco lo son. Tu jefe no pone esa temperatura porque te valore menos por ser mujer. En tu oficina no hay una guerra entre sexos, hay un desacuerdo lógico entre la gente que se ve obligada a llevar traje completo en verano, y la gente que no. Quizá cuando entendamos que el origen del problema es ese, lo podamos solucionar.