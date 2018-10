Niveles de incultura científica en los medios de comunicación

Cualquiera que posea cierta cultura científica y esté un poco atento se habrá dado cuenta de las barbaridades que se difunden en los medios de comunicación. Hay para todos los gustos y colores. Por supuesto, no todos son igual de graves ni tienen la misma repercusión, ya sea por la naturaleza de la afirmación o por la influencia mediática de quien lo afirma. Es por ello que me he hecho una clasificación personal donde intento encuadrar la incultura científica que me voy encontrando por ahí.