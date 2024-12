Nipawin y Wynyard en Canadá, baten récords de temperatura de casi 40 años (Eng)

Saskatchewan ha recibido más nieve mientras el invierno sigue avanzando en las praderas. Con el aumento de las precipitaciones, las temperaturas han descendido en varias localidades, algunas de las cuales han batido o empatado récords de hace 40 años. El 30 de noviembre, Nipawin registró una temperatura mínima diaria de -33,5 C, con lo que batió el antiguo récord de -33,2 C. El récord se mantenía desde 1985. La ciudad de Wynyard empató su récord de -34,5 C para el 30 de noviembre, también establecido en 1985.