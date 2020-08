Si los niños van al cole, ¿por qué no abre Hacienda?

Desde que se anunció la vuelta al colegio, me da vueltas una pregunta en la cabeza. Si los colegios van a ser tan seguros, ¿por qué no lo van a ser las oficinas de la Seguridad Social, Hacienda y demás organismos? Los niños vuelven al cole, pero yo sigo haciendo llamadas interminables para pedir una cita, me siguen diciendo que realice mis trámites vía Internet o correo electrónico (disponga de él o no) con la consecuencia que acarrea a cualquier ciudadano el realizarlo fuera de plazo o el no realizarlo.