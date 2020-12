Niños, no intentéis esto en casa: estas son (algunas de) las distribuciones Linux más difíciles de instalar y usar

Linux no es (normalmente) difícil de instalar y usar. Pudo serlo al principio, cuando su orientación estaba más centrada en el ámbito técnico, pero desde hace años hay muchas distribuciones que han hecho un gran trabajo para facilitar la instalación a usuarios que no tienen grandes conocimientos de informática. Pero claro, no todo es Linux Mint o Ubuntu en este mundo. Hay ciertas distribuciones cuya complejidad sí es más elevada, aunque por encima de todas ellas se alza Linux From Scratch, que ni siquiera es una distribución al uso.