Niños enterrados en el jardín de la Maternidad de la Almudena, Peña Grande

María de los Ángeles Martínez quedó huérfana de padre cuando tenía dos años. Ingresó en régimen de internado en el Colegio de Huérfanos Ferroviarios, puesto que su progenitor trabajaba en la RENFE y falleció en un accidente. Pasó primero por el centro de Torremolinos y más tarde al de Alicante. "Sor María dijo que el feto era de seis meses y que le habían enterrado en el jardín. Entonces no me pregunté nada, era muy joven y desconocía mis derechos, o -mejor dicho- creí que no los tenía".