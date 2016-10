Niño-Becerra: «Se van a barrer gran cantidad de empleos en todos los sectores. No se librará ninguno»

18 meneos 130 clics

Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

usuarios: 15 anónimos: 3 negativos: 9 compartir:

actualidad karma: 27

El desempleo va a ir a más por varios motivos. El acento está puesto en la eficiencia y el productividad y debido a esto la tecnología va a barrer una gran cantidad de empleos en todos los sectores y en todas las actividades. No se va a librar ninguna. La demanda de trabajo va a caer, tanto en las empresas como en los sectores públicos, y es un hecho del que no se va librar nadie. El PIB crece mientras el empleo decrece. En este escenario, quien más bofetadas está recibiendo es la clase media, que ya no es necesaria.