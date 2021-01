Niñas, niños, ¿os habéis portado bien este año?

Se me ocurrió la gracia de preguntarle a mis hijas lo habitual en vísperas de Reyes Magos: "¿os habéis portado bien este año?" Me lanzaron una mirada mezcla de rabia y condescendencia. Y tras un suspiro resignado, me contaron lo bien que se han portado en el último año: -¿Que si nos hemos portado bien? Veamos: hemos hecho la cama y recogido la mesa, hemos aprobado todo, no nos hemos peleado mucho entre nosotras, hemos soportado sin rechistar un confinamiento domiciliario de varios meses que para los menores incluyó 45 días sin pisar la calle